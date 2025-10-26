Messina, cala il sipario sulla sagra del gusto de “Ottobrando” a Floresta | FOTO e DETTAGLI

Cala il sipario sulla sagra del gusto de Ottobrando, che si svolge nel mese di ottobre nel borgo nebroideo di Floresta, in provincia di Messina. Tutte le domeniche del mese, infatti, nel borgo più alto dei nebrodi, vengono organizzate delle sagre nelle quali è possibile gustare prodotti tipici del territorio e della tradizione culinaria siciliana, in particolare del territorio nebroideo, conosciuto per l’ottima provola e i noti fagioli ad uncino.

Ogni domenica un protagonista del gusto, a cui fanno da sfondo spettacoli folkloristici, musicali e di intrattenimento. Nella giornata di oggi, domenica 26 ottobre, ultimo giorno di sagra, è stata protagonista la provola nebroidea. Numerosi i cittadini messinesi e non che si sono recati a Floresta per gustarla e per passare una domenica alla riscoperta delle antiche tradizioni.