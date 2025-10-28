Messina, Buonocore (FI) sulla ex scuola di Catarratti: “valutare un inserimento nel piano di realizzazione dei nuovi asili” | FOTO

Il Consigliere comunale di Forza Italia Concetta Buonocuore ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente per chiedere chiarimenti in merito all’eventuale inserimento della ex scuola di Catarratti nel piano per la realizzazione di nuovi asili nido, recentemente approvato dalla Giunta comunale.

La struttura, da tempo in stato di abbandono, è stata oggetto nei mesi scorsi di un importante intervento di bonifica, promosso su iniziativa della stesso consigliere Buonocuore e del segretario del Terzo Quartiere di Forza Italia, Michele Milicia, con la collaborazione e l’attenzione dell’Assessore Roberto Cicala.

L’azione ha avuto l’obiettivo di restituire dignità e decoro all’edificio e di valutarne un possibile riutilizzo a beneficio della comunità locale. “Dopo la bonifica – dichiara Cettina Buonocuore – riteniamo doveroso che l’Amministrazione prenda in considerazione la possibilità di inserire la ex scuola di Catarratti tra gli immobili da destinare a nuovi servizi per l’infanzia o a funzioni sociali. Sarebbe un segnale concreto di attenzione verso le periferie e verso le famiglie del quartiere.” Nell’interrogazione si chiede all’Amministrazione comunale di sapere:

•⁠ ⁠Se la struttura sia già stata inclusa nel piano approvato o se se ne stia valutando l’inserimento in futuri bandi o progettualità;

•⁠ ⁠Quali siano le prospettive, a breve e medio termine, per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’immobile;

•⁠ ⁠Se vi siano risorse economiche o progetti già previsti per il riutilizzo a fini educativi o sociali.

“Il recupero della ex scuola di Catarratti – conclude il consigliere forzista – rappresenterebbe un passo importante per ridare vita a un edificio simbolo del quartiere e offrire nuovi spazi di crescita e socialità per i più piccoli”.