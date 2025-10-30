Messina, bivacchi e degrado in pieno centro. Luzza (FI): “intervenire immediatamente” | DETTAGLI e FOTO

“Ho depositato una richiesta urgente presso gli uffici comunali per segnalare la situazione di degrado, presenza di bivacchi e dormitorio all’aria aperta anche durante il giorno”. Lo comunica, con una nota, il consigliere di Forza Italia alla IV Circoscrizione, Gianmarco Luzza. In particolare, il consigliere evidenzia alcune zone quali, via Magazzini Generali; (l’area adiacente al parcheggio Cavallotti); via Giordano Bruno (la traversa parallela del viale San Martino).

“In tali punti – spiega Luzza – si registra la presenza stabile di persone senza fissa dimora, che hanno allestito tende e giacigli di fortuna Questa situazione – aggiunge – determina condizioni di disagio igienico sanitario e genera malcontento tra i residenti e gli operatori economici, specialmente in un’area caratterizzata dalla presenza di strutture ricettive, attività turistiche e attività commerciali, le poche rimaste.” Il consigliere di Forza Italia sottolinea che “numerosi cittadini hanno manifestato preoccupazione per il perdurare di tale situazione e per la sensazione di abbandono e insicurezza che ne deriva”.

“Alla luce di quanto esposto – conclude Luzza – si richiede un intervento, congiunto e coordinato tra i diversi servizi competenti (servizi sociali, polizia municipale, ufficio decoro urbano e forze dell’ordine) volto a ripristinare le condizioni di decoro e vivibilità delle aree interessate; garantire sicurezza e tranquillità ai residenti; attivare, ove possibile, percorsi di assistenza e reinserimento per le persone coinvolte: confidiamo in un sollecito riscontro e in un pronto intervento per la tutela dell’immagine e della vivibilità del centro cittadino”.