Messina, ben 5516 i beneficiari della “Carta Dedicata a Te – 2025″ | DETTAGLI

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità, è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della misura nazionale “Carta Dedicata a Te – 2025”.
L’elenco identifica i cittadini beneficiari tramite il numero di protocollo dell’attestazione ISEE, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
Il Comune di Messina, ancora è attualmente in attesa della trasmissione dei codici di riferimento necessari per il ritiro delle carte presso gli sportelli di Poste Italiane. Non appena tali codici saranno disponibili, verrà attivato il servizio online attraverso i seguenti portali dedicati:
I cittadini, autenticandosi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), potranno:
- Verificare se risultano beneficiari della misura;
Scaricare la comunicazione ufficiale contenente il codice di riferimento per il ritiro della carta.
Per coloro che risultano già beneficiari anche per il 2025, la carta verrà ricaricata automaticamente. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, si invita la cittadinanza a consultare il sito istituzionale del Comune di Messina: www.comune.messina.it