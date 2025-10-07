Messina, avvia il percorso di formazione “MezziPerTutti” per contrastare molestie e discriminazioni: come candidarsi

L’Amministrazione Comunale di Messina, in collaborazione con l’associazione Road to 50%, annuncia l’avvio del percorso di formazione per selezionare formatrici e formatori della campagna nazionale “MezziPerTutti”. Il progetto, già avviato in città con le Partecipate ATM e Messina Social City, nasce per contrastare molestie e discriminazioni sui mezzi pubblici e negli spazi della quotidianità. Si invitano ragazze e ragazzi, donne e uomini maggiorenni di Messina e dei comuni limitrofi a unirsi a questa rete civica, partecipando a un percorso formativo che fornirà strumenti concreti per condurre incontri di sensibilizzazione e promuovere attivamente il rispetto, la parità e l’inclusione.

Non sono richieste esperienze pregresse: il programma di formazione, curato da Road to 50% in collaborazione con i Centri Antiviolenza (CeDAV) e Evaluna APS, offrirà competenze pratiche per: riconoscere, gestire e prevenire situazioni di violenza, disagio o discriminazione; e trasmettere le competenze acquisite, portando le attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti giovanili del territorio.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di cittadinanza attiva: un’opportunità per le nuove generazioni di diventare protagoniste del cambiamento e contribuire alla costruzione di una Messina più sicura e consapevole.

“L’Amministrazione sostiene con convinzione questo progetto che trasforma i giovani in agenti di cambiamento. Scegliere di diventare formatore significa impegnarsi in prima persona per una Messina che crede nella libertà e nel rispetto di tutte le persone”, dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità, Liana Cannata.

“Fare formazione con MezziPerTutti è un’esperienza che arricchisce profondamente – aggiunge Federica Raiti, vicepresidente di Road to 50%. “Ogni incontro nelle scuole ci mostra quanto questo tema tocchi da vicino le ragazze e i ragazzi, e quanto bisogno ci sia di spazi di ascolto e confronto autentico. Diventare formatrici e formatori significa scegliere di non restare spettatori, ma di far parte di una rete che crede nella libertà e nel rispetto di tutte e tutti”.

La campagna “MezziPerTutti” rientra nel progetto “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità”, finanziato dal PN Metro Plus 2021–2027, e conferma Messina come laboratorio di partecipazione e coesione sociale, dove prevenzione e formazione sono pilastri fondamentali del benessere collettivo. Per candidarsi come formatrici o formatori e partecipare al percorso di formazione, è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/14NqunCvhUFrARXYpqv7r9Iyp4hMmdqAqzJdPbi9PgMU/edit