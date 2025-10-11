Messina, autovelox in autostrada: i controlli della Polizia Stradale | INFO e DATE

La Polizia Stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. I servizi saranno effettuati da lunedì 13 sino a domenica 19 Ottobre 2025, sulle tratte autostradali A18 Messina-Catania ed A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente

interessati da un elevato tasso di incidentalità, secondo il seguente calendario:

Giorni 14, 16, 17 e 18 Ottobre 2025 sulla A20 Messina – Palermo ed A18 Messina Catania, alternativamente, in entrambi i sensi di marcia.

Ricordiamo i limiti attuali:

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo;

, scendono a 110 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo.

Le sanzioni in sintesi: