Messina: attivata la piattaforma per la verifica dei beneficiari della carta “Dedicata a Te” 2025 | INFO UTILI

Il Comune di Messina informa che, a seguito della trasmissione dei codici abbinati alle carte tramite l’applicativo dedicato, avvenuta lo scorso martedì 28 ottobre, è stata tempestivamente attivata la piattaforma comunale per consentire ai cittadini di verificare la propria eventuale inclusione tra i beneficiari della Carta Solidale “Dedicata a Te” 2025, misura predisposta e gestita dall’INPS. L’attivazione del servizio è stata resa possibile grazie al lavoro sinergico e alla collaborazione degli uffici comunali competenti, che hanno operato con celerità per garantire un supporto efficiente alla cittadinanza. Per accedere al servizio di verifica, i cittadini devono autenticarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) ai seguenti link ufficiali:

https://serviziweb.comune.messina.it/ –

https://socialcardinps.comune.messina.it/

Gli utenti che risulteranno beneficiari potranno scaricare la comunicazione ufficiale contenente le istruzioni operative per l’utilizzo del contributo economico, destinato all’acquisto di beni di prima necessità.