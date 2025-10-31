Messina, ATM è pronta ad assumere! | INFO

ATM avvia una nuova selezione pubblica per assumere dieci autisti da impiegare nel servizio di trasporto pubblico locale. Sul sito istituzionale di ATM SPA è stato pubblicato oggi il bando relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di dieci operatori di esercizio parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

La selezione è aperta a tutti coloro che hanno un’età superiore ai 18 anni e non hanno superato il limite di età pensionabile previsto per gli autoferrotranvieri. I candidati, che al termine della suddetta procedura selettiva risulteranno formalmente idonei, andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 24 mesi a decorrere dal momento della pubblicazione e sarà stilata in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato. Come specificato nell’Avviso, ATM si riserva la possibilità di far scorrere la graduatoria oltre le 10 unità attualmente previste, per eventuali future assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato.

“L’Azienda Trasporti offre ancora una volta opportunità di lavoro nella nostra città. Tante le selezioni pubbliche avviate in questi anni, grazie alle quali molti messinesi hanno trovato occupazione a Messina o sono potuti rientrare dopo aver vissuto lontano dalla propria città natale”, afferma soddisfatto il Sindaco Federico Basile. “ATM è pronta ad ampliare ulteriormente il proprio personale autista per offrire alla città un servizio sempre più efficiente.

“Questa selezione arriva a distanza di qualche settimana dalla precedente e stavolta è rivolta anche a chi ha superato i 30 anni di età per allargare la platea dei partecipanti e dare la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro anche a coloro i quali hanno un’età più adulta. La graduatoria resterà inoltre aperta 24 mesi e nuove occasioni occupazionali si potranno quindi creare nel prossimo futuro”, aggiunge il Presidente dell’Azienda Trasporti di Messina, Carla Grillo. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 01 dicembre 2025.