Messina, ATM cerca 20 giovani autisti: info e termine della scadenza per presentare le domande

ATM SpA è pronta ad aprire le porte dell’azienda ad altri 20 giovani autisti. Sul sito istituzionale della società in house providing del Comune di Messina è stato pubblicato oggi l’avviso relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di 20 operatori di esercizio under 30 con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri e contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante.

“Come già accaduto altre volte in questi anni, ATM offre un’opportunità di lavoro ai giovani di questa città, e non solo. Grazie alle assunzioni che verranno fatte a conclusione dell’iter selettivo crescerà la forza lavoro dell’Azienda e di conseguenza il servizio di trasporto pubblico verrà ulteriormente potenziato, con ricadute positive sull’intero sistema di mobilità cittadina“, afferma il Sindaco Federico Basile.

“Siamo orgogliosi di annunciare la pubblicazione sul nostro sito del bando per la selezione di altri venti nuovi autisti. La famiglia di ATM è cresciuta molto in questi anni ed è destinata a crescere ancora nel prossimo futuro. Gli autisti rappresentano il perno dell’Azienda Trasporti e con l’innesto di nuovi operatori di esercizio avremo la possibilità di realizzare tutti i progetti in cantiere relativi al potenziamento del servizio di Tpl“, conclude la Presidente di ATM SpA, Carla Grillo.