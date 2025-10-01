Messina, “Asics Volley Experience”: presente Team Volley Messina | FOTO

Venerdì 3 ottobre la Team Volley Messina sarà al fianco di Asics e I Like Sport per la “Asics Volley Experience” in programma al PalaRescifina. L’impianto di viale degli Agrumi ospiterà un evento dedicato a tutti gli amanti della pallavolo e in particolare alle ragazze dei settori giovanili under 14 e under 16. I gruppi della società della presidente Daniela Cardile saranno presenti.

L’evento darà la possibilità a chi parteciperà di provare in anteprime le nuove scarpe e portare a casa gadget esclusivi. Le attività vedranno impegnate dalle ore 19:30 alle 20:45 le atlete under 14, mentre a seguire e fino alle ore 22, chiusura dell’evento, sul taraflex le atlete under 16.