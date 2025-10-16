Messina, arrestati due presunti autori di un furto a bordo treno: rinvenuto materiale ferroviario rubato

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due soggetti, sospettati di essere gli autori del furto di uno zaino ai danni di un capotreno, la cui segnalazione, con la descrizione dei presunti rei, è stata diramata alla Sezione Polizia Ferroviaria di Messina e ne ha consentito una rapida individuazione. I poliziotti hanno perlustrato le pertinenze della stazione Messina Centrale bloccando nella vicina piazza i soggetti corrispondenti alla descrizione. Gli stessi erano in possesso di uno zaino con logo FS.

Inoltre, nelle immediate vicinanze, sono stati rinvenuti anche il chiavistello, la torcia di segnalazione ed il giubbotto catarifrangente in uso ai ferrovieri. Accompagnati dai poliziotti negli uffici della Polfer, sono stati sottoposti a perquisizione e trovati altresì in possesso di un paio di forbici. Da ulteriori accertamenti è emerso che uno dei due era inottemperante da tempo all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’altro è soggetto a diversi decreti di espulsione prefettizi ed ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale.