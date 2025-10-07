Messina, aperta l’inchiesta per la morte di Raimondo Mamone. La lettera di un amico a StrettoWeb: “grandissimo professionista”

Bisogna ancora capire cosa sia successo a Raimondo Mamone, elettricista 61enne, morto nella zona artigianale di Larderia Inferiore, a Messina, circa una settimana fa. L’uomo, impegnato a dei lavori di ammodernamento tecnologico per il trattamento dei rifiuti, è stato travolto da una pala meccanica condotta da un collega. Le Forze dell’Ordine indagano sulla vicenda, su cui si è aperta un’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Liliana Todaro, che procede con l’ipotesi di omicidio colposo e contestazione dell’illecito amministrativo per presunte violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Gli indagati, infatti, sono già 3.

Nella giornata di ieri, presso l’obitorio dell’ospedale Papardo, si è svolta l’autopsia sul corpo dell’uomo e, una volta concluse le attività medico-legali, la salma verrà restituita alla famiglia per dargli un ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio, così come quelli celebrativi nei confronti di Mamone, uomo che tutti ricordano come un gran lavoratore, umile e solare. Alla redazione di StrettoWeb è arrivata una lettera da parte di uno degli amici di Mamone che ha voluto ricordarlo così:

“Raimondo non era un semplice elettricista, era molto di più: riusciva sempre a trovare la soluzione in tutto., era come uno scienziato. E’ nato con la passione per la meccanica, ha iniziato a lavorare in questo mondo smontando e rimontando i motori delle macchine. Lo chiamavo spesso per fare qualche impianto elettrico negli appartamenti e non mi ha mai deluso. Ma oltre il suo lavoro, lui amava la musica. Era un grande specialista del suono, lo faceva sentire vivo. Ricorderò sempre la sua umiltà e la sua impareggiabile sicurezza. Era un grande professionista, non si meritava questa fine”. I funerali di Raimondo Mamone si terranno nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre al Duomo di Messina.