Messina, all’Unime iniziativa su Pier Paolo Pasolini

Il 2 novembre del 2025 ricorre il cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Nel dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, dell’Università di Messina, la sua figura sarà ricordata tramite un convegno dal titolo “Lavoro, modernizzazione e progresso in Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla morte”, organizzato dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche di Unime, nell’ambito del Progetto di Ricerca Nazionale “Beyond Workism and the Work-Centred Society. A gender-oriented theoretical and historical inquiry into the vocabulary of socio-political inclusion”.

La sua critica alla omologazione culturale della società italiana sarà oggetto dell’analisi di studiosi provenienti da diverse università italiane e dall’ex segretario del Partito Radicale Giuseppe Rippa. L’incontro sarà presieduto dal prof. Dario Caroniti, promotore dell’iniziativa.