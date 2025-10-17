Messina, alla scoperta di San Marco d’Alunzio: 2500 anni di storia nel cuore dei Nebrodi | FOTO e DETTAGLI

Situato in provincia di Messina, a 540 metri sul livello del mare, San Marco d’Alunzio è un affascinante borgo con oltre 2500 anni di storia, inserito tra i “Borghi più belli d’Italia” e premiato dalla Guida Verde Michelin con due stelle per l’interesse panoramico e una per l’importanza turistica. Nel suo centro storico, ricco di monumenti e vicoli medievali, spicca l’uso del pregiato marmo rosso locale, esportato anche oltre i confini nazionali. Tra le architetture di rilievo: La Chiesa Madre di San Nicolò (1584) con portali in marmo rosso e dodici cappelle decorate. Il Castello normanno (1061), antica residenza della Regina Adelasia, oggi in rovina ma ancora suggestivo. Una fontana del 1897 sull’antica agorà greca.

I MUSEI DEL BORGO

Museo delle Arti Figurative Bizantine e Normanne

Ospitato nell’ex Monastero di San Teodoro (XVI sec.), il museo custodisce oltre 700 m² di tesori archeologici e artistici: Lapidario ellenistico-romano con iscrizioni greche e latine Affreschi sacri tra XII e XV sec. Reperti medievali e bizantini Collezione di circa 200 monete dal V al XV secolo Sezione documentaria sulla cultura dei Nebrodi Nei dintorni, anche resti di cisterne ellenistiche e un mosaico romano.

MUSEO IDEA – Scienza e Tecnologia

Inaugurato nel 2016 all’interno dello storico Palazzo Crimaldi, il museo è un centro interattivo dedicato alla matematica, alla fisica e alle invenzioni di Archimede. Con la regola “Vietato non toccare”, offre: 20 installazioni interattive in legno; 200 origami ispirati ai solidi platonici; 50 pannelli educativi Il tutto in un edificio del ‘500 tra i meglio conservati del borgo. San Marco nella rete dei Musei Comunali della Sicilia. I musei del borgo fanno parte della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, promossa da ANCI Sicilia per valorizzare il patrimonio locale e migliorare la gestione museale. Per informazioni e adesioni: www.musei-sicilia.it; museisicilia@anci.sicilia.it

Parla il Sindaco Filippo Miracula

“Puntiamo a far crescere il flusso turistico, valorizzando la nostra storia, i due musei e collaborando con enti e associazioni. Fare rete è essenziale per far emergere i piccoli borghi siciliani, custodi di identità e saperi spesso dimenticati.”