Messina, alla scoperta del museo “Antico Frantoio” di Motta Camastra | FOTO

Il Museo “Antico Frantoio” di Motta Camastra, in provincia di Messina, rappresenta una testimonianza unica della tradizione contadina e degli antichi mestieri della Sicilia orientale. E’ custodito nel centro storico del borgo che, arroccato sui monti Peloritani e noto come “la piccola Taormina”, si trova a pochi chilometri dalla costa e offre viste spettacolari sul versante settentrionale dell’Etna e sulle Gole dell’Alcantara.

Il Museo è stato realizzato all’interno di un antico frantoio del XVII secolo, vicino a una parete rocciosa di pietra arenaria e a una cisterna probabilmente di epoca romana, testimoniando così la stratificazione storica e culturale del territorio. Al suo interno, si possono ammirare collezioni di grande rilievo, tra cui componenti di carretti siciliani, pupi di varia epoca e dimensione, strumenti di misurazione dell’epoca borbonica, oltre a giare e contenitori per l’olio e altri alimenti. Inoltre, ospita reperti legati alla battaglia di Francavilla del 1719, un importante episodio nella storia della Sicilia.

Il museo fa parte della Rete dei musei comunali della Sicilia, un’iniziativa promossa da ANCI Sicilia che coinvolge circa 100 comuni e 200 musei, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale siciliano attraverso progetti di miglioramento e promozione. Il sindaco di Motta Camastra, Carmelo Blancato, ha espresso entusiasmo per questa adesione, vitale per promuovere la cultura e rafforzare l’identità del territorio, sperando che il museo possa accrescere la visibilità e attrarre maggior flusso turistico alla comunità.