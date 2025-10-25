Messina, alcune zone della città rimarranno senz’acqua per intervento urgente dell’Amam | INFO e DETTAGLI

Nel corso delle attività di monitoraggio delle perdite sulla rete, l’AMAM ha rilevato una consistente perdita in località Piano Bagni.

Per consentire le necessarie operazioni di riparazione, si rende indispensabile interrompere temporaneamente il pompaggio sulla condotta Fiumefreddo. Contestualmente, l’Azienda approfitterà dell’interruzione per eseguire anche gli interventi di sistemazione già programmati su altre perdite lungo la stessa condotta.

Le squadre operative sono già al lavoro per garantire il ripristino nel più breve tempo possibile. Oggi, a partire dalle ore 12.00, la distribuzione idrica sarà sospesa. Si prevedono disservizi nella giornata di domani, fino al completamento dei lavori e al successivo riempimento della rete.

Le zone maggiormente interessate saranno:

Zona centro/nord della città

Riviera nord

Villaggi collinari

L’AMAM ha già predisposto, a partire da oggi, un servizio integrativo di rifornimento con autobotti per far fronte alle necessità degli utenti.

Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: