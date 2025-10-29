Messina, al via “WAY on the ROAD 2.0 – lo sport come strumento di educazione e welfare di comunità” | DETTAGLI

Nell’ambito del progetto WAY – Welfare Activity for Young 2.0, prende avvio “WAY on the ROAD”, l’azione itinerante promossa da Messina Social City in collaborazione con il Comune di Messina.

Un’iniziativa che rinnova e rafforza l’impegno verso i territori, portando attività educative, ludiche e sportive direttamente nei quartieri della città, per costruire relazioni, promuovere partecipazione e favorire inclusione sociale.

WAY on the ROAD rappresenta un’occasione concreta di comunità, socialità e condivisione, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e la valorizzazione delle piazze come spazi di incontro, confronto e crescita collettiva. Attraverso momenti di animazione, sport e giochi, l’iniziativa intende promuovere esperienze inclusive con il supporto degli educatori professionali dell’Azienda, che incarnano la prossimità educativa per i giovani e per chi vive quotidianamente i territori.

Lo sport, in questo contesto, è uno strumento educativo e sociale: non fine a sé stesso, ma veicolo di valori come il rispetto, la collaborazione, la solidarietà e il senso di appartenenza. È un linguaggio universale capace di unire, di superare le differenze e di trasformare i luoghi in spazi di relazione e crescita condivisa.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio modello di welfare di comunità, volto a rafforzare il legame tra istituzioni, cittadini e territorio. L’obiettivo è generare impatto sociale duraturo, costruendo reti di fiducia e prossimità che vadano oltre l’evento singolo, rendendo gli educatori una presenza stabile e riconoscibile all’interno delle municipalità.

Il Sindaco Federico Basile ha dichiarato: “La presenza sul territorio è un elemento chiave della volontà dell’Amministrazione Comunale. Con WAY on the ROAD rinnoviamo l’attenzione alle piazze, alle circoscrizioni, alla territorialità, creando occasioni di incontro che rafforzano la coesione sociale e fanno sentire ogni cittadino parte attiva della comunità.”

Il Presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, ha aggiunto: “Con WAY on the ROAD 2.0 confermiamo un modello di intervento che mette al centro le persone e i territori. Le attività che proponiamo rappresentano un investimento sociale, perché promuovono relazioni, educazione e partecipazione. WAY è un progetto che unisce sport e welfare, ma soprattutto è un percorso di cittadinanza attiva e inclusione, capace di lasciare un segno positivo nelle realtà in cui opera.”

Di seguito le prime tappe:

03/11/2025: PIAZZA SANTA MARGHERITA

05/11/2025: PIAZZA CASA PIA

07/11/2025: PIAZZA DEL SS ROSARIO CASTANEA

10/11/2025: PIAZZA TIPOLDO

12/11/2025: PIAZZA SALICE

14/11/2025: PIAZZA ZAFFERIA

17/11/2025: PIAZZA CAMARO SUPERIORE

19/11/2025: PIAZZA GANZIRRI

21/11/2025: PIAZZA CUMIA SUPERIORE

24/11/2025: PIAZZA SAN VINCENZO

26/11/2025: PIAZZA SANTA CHIARA GIOSTRA

28/11/2025: PIAZZA SAN FILIPPO SUPERIORE

01/12/2025: PIAZZA MATTEOTTI

02/12/2025: PIAZZA SPERONE

03/12/2025: PIAZZA GIAMPILIERI

05/12/2025: PIAZZA CURCURACI

WAY on the ROAD si conferma così un percorso che unisce educazione, sport e welfare di comunità, con l’obiettivo di rendere i territori sempre più inclusivi, partecipati e vicini ai bisogni reali delle persone.