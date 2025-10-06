Messina, al via il censimento 2025: come partecipare

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che oggi, lunedì 6 ottobre 2025, prende avvio la nuova edizione annuale del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, condotto dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). “Questa importante rilevazione statistica, che si svolgerà fino al 23 dicembre 2025, – hanno evidenziato il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli – coinvolge a livello nazionale 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui campione. Il Censimento è fondamentale per conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, producendo dati aggiornati e tempestivi a livello locale, regionale e nazionale. La piena collaborazione dei cittadini è cruciale per la buona riuscita del Censimento e per arricchire l’importante patrimonio di dati statistici per l’intera collettività”. La data di riferimento a cui fanno capo tutte le informazioni raccolte è la mezzanotte tra il 4 e il 5 ottobre 2025.
Modalità di Partecipazione
Il Censimento 2025 si basa su tre diverse rilevazioni campionarie che integrano i dati amministrativi: la Rilevazione da Lista (L) che include 3.408 famiglie, la Rilevazione Areale – componente A, e la Rilevazione Areale – componente L2 che include 928 famiglie nella rilevazione. Si invitano tutti i cittadini coinvolti a collaborare pienamente: rispondere al questionario è un obbligo di legge.
Se il cittadino ha ricevuto una lettera personalizzata dall’Istat:
- Potrebbe far parte della Rilevazione da Lista (L) o della Rilevazione Areale – componente L2. La lettera contiene le credenziali (username e password) per accedere e compilare il questionario online in autonomia.
- La fase di restituzione autonoma (via web) del questionario di Censimento si articola in tempistiche specifiche a seconda della rilevazione che ha coinvolto il cittadino.
- Per le famiglie selezionate per la Rilevazione da Lista (L)—identificabili dalla lettera personalizzata Istat contenente le credenziali d’accesso—è possibile completare il questionario online, autonomamente o con l’aiuto di operatori comunali, dal 6 ottobre e fino al 9 dicembre 2025.
- Per gli individui campione coinvolti nella Rilevazione Areale – componente L2, anch’essi in possesso di una lettera personalizzata con credenziali, la fase di restituzione spontanea del questionario via web si svolge dal 6 ottobre all’11 novembre 2025. È importante notare che, per la Rilevazione L2, dopo l’11 novembre la compilazione autonoma online non è più permessa, e l’intervista prosegue unicamente tramite contatto con gli operatori comunali (rilevatore a domicilio, intervista telefonica o presso il CCR) fino al 23 dicembre.
- In alternativa alla compilazione web autonoma, è possibile recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), a Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea 1, Ufficio Statistica (Palazzetto piano terra) per ricevere assistenza o compilare su un PC messo a disposizione.
Se il cittadino ha ricevuto una lettera non personalizzata o una locandina informativa nel portone del proprio palazzo:
- Fa parte della Rilevazione Areale – componente A. Un Rilevatore comunale contatterà direttamente il cittadino a casa per l’intervista. Questa fase di Rilevazione “porta a porta”: Inizia oggi, lunedì 6 ottobre, e prosegue fino al 18 novembre 2025.
Per Informazioni e Supporto i cittadini possono rivolgersi:
• Al Numero Unico Istat 1510 (gratuito), attivo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 21:00, per chiedere informazioni e chiarimenti sulla rilevazione.
• All’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Messina presso Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea 1, Ufficio Statistica (Palazzetto piano terra), ingresso da via San Camillo per ricevere assistenza alla compilazione o effettuare l’intervista, o chiamare il numero dedicato +39 342 546 2813. Il motto del Censimento è: “L’Italia a tu per tutti”