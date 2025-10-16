Messina, al Teatro Vittorio Emanuele prende il via “l’Opera al Centro” | INFO e DATA

Venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 18:00, presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, alla presenza del presidente Orazio Miloro, prende il via la Stagione Artistica 2025/2026 de “L’Opera al Centro”, a cura di Giuseppe La Motta, con l’inaugurazione della mostra nel tempo di Maria Berenato, accompagnata dal testo critico di Anna Maimone.

L’arte come riflessione sul tempo

La nuova esposizione di Maria Berenato è un percorso sensoriale e concettuale che intreccia materia, colore e pensiero. Attraverso opere che uniscono poesia visiva e ricerca filosofica, l’artista indaga il tempo come flusso inarrestabile che trasforma e rigenera, tra fili di ferro, reti, bonsai e materiali naturali che diventano simboli di metamorfosi.

Tra blu intensi e rossi vibranti, ogni creazione diventa metafora della vita, del cambiamento e della bellezza fragile delle cose. La mostra riflette la doppia anima dell’artista e terapeuta, in un percorso di consapevolezza dove arte e vita si incontrano. Un viaggio nell’arte e nel tempo, tra emozione, riflessione e armonia. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì, nello spazio espositivo (1°piano) del Teatro Vittorio Emanuele dal 17 ottobre all’11 novembre nelle fasce orarie 10.00/12.30 – 16.00/18.40