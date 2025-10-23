Messina: al Teatro Vittorio Emanuele “Caos. O della disobbedienza delle voci” | DATE e INFO

Sul fragile confine tra realtà e sogno, Luigi Pirandello dialoga con le sue creature: figure vive, contraddittorie, intensamente umane. In un’atmosfera sospesa e quasi onirica, i personaggi si rivelano nella loro complessità e tridimensionalità, intrecciando le loro voci con quella del drammaturgo.

Lo spettacolo diventa così un viaggio nella poetica pirandelliana, vibrante e attuale. La rappresentazione dell’identità resta uno specchio delle nostre contraddizioni quotidiane, l’alternarsi delle maschere restituisce la fragilità dell’uomo contemporaneo, l’eterno conflitto tra realtà e apparenza si rinnova in ogni epoca. Una profonda riflessione sul destino dell’individuo, sulle sue verità mutevoli e sulla necessità del teatro di continuare a interrogare la vita.

