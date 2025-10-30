Messina, al Teatro Vittorio Emanuele arriva il Balletto di Roma in “Il Lago dei cigni – ovvero il Canto” | INFO e DATE

Con l’esecuzione dal vivo dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretta dal M° Giuseppe Ratti, il celebre capolavoro di Pëtr Il’ič Čajkovskij rivive in una nuova e sorprendente lettura firmata da Fabrizio Monteverde. Tra le suggestioni di una favola d’amore crudele e i simboli di un’arte che sovrasta la vita, Fabrizio Monteverde reinventa il più celebre dei balletti di repertorio classico, sulle immortali musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Una visione poetica e struggente, dove “la favola d’amore in cui si crede nella giovinezza”, come scriveva Anton Čechov, si trasforma in una riflessione sull’arte, sulla memoria e sul tempo che consuma ogni bellezza. Il coreografo e regista intreccia così Il lago dei cigni con l’atto unico di Čechov Il canto del cigno (1887), costruendo una drammaturgia che diventa metafora del teatro e della vita.

In scena, un gruppo di danzatori “anziani” di una compagnia immaginaria rivive gli atti di un “ultimo Lago”, ripercorrendo gesti e passioni di una giovinezza perduta, in una continua coazione a ripetere che li costringe a inseguire un finale mai raggiunto. Monteverde dà corpo a un racconto sospeso fra sogno e memoria: la sua Odette/Odile è “donna a metà tra il bene e il male”, principessa e cigno, amante e rivale, simbolo eterno di un’arte che non conosce traguardo e che, come la vita, è condannata a trasformarsi.

Il Balletto di Roma – Tradizione e innovazione dal 1960

Fondato nel 1960 da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, il Balletto di Roma è tra le più prestigiose realtà della danza italiana, riconosciuto come Marchio Storico d’interesse nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Da oltre sessant’anni la compagnia promuove la danza d’autore italiana nel mondo, fondendo tradizione e innovazione con una forte identità artistica.

Sotto la guida di Luciano Carratoni e la direzione artistica di Francesca Magnini, il Balletto di Roma ha consolidato un modello produttivo unico, capace di valorizzare la creatività contemporanea e formare le nuove generazioni di danzatori. Dopo il successo internazionale del China Tour 2023 con Giulietta e Romeo di Monteverde – premiato con il Premio Eccellenza Italia – la compagnia continua a essere ambasciatrice dell’eccellenza artistica italiana nel mondo.

