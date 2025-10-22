Messina, al PalaCultura donazione in bronzo raffigurante il ritratto del M° Bonfiglio | INFO

Alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, venerdì 24 ottobre, alle ore 10, presso la Galleria d’Arte Moderna del PalaCultura Antonello, il prof. Alfonso Maria Delogu (classe 1936), scultore ed ex allievo del famoso artista messinese Antonio Bonfiglio, donerà una sua opera in bronzo raffigurante il ritratto del M° Antonio Bonfiglio.

Ad Antonio Bonfiglio (1895 – 1995) si devono molte opere diffuse in città, tra cui La Regina del Peloro, posta sulla sommità del timpano di Palazzo Zanca, il busto di Antonello sullo scalone del Municipio, la statua di San Francesco nel cortile della Chiesa dell’Immacolata e la fontanella Arena sul Boccetta. Il prof. Delogu, proveniente appositamente da Roma, ha espresso il desiderio di omaggiare il Maestro con questa sua opera che intende donare alla Galleria d’Arte Moderna del Comune, affinché sia esposta alla pubblica fruizione.