Messina, al Gran Camposanto la commemorazione defunti del Corpo di Polizia municipale | INFO e DATA

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Commemorazione dei Defunti, domenica 2 novembre 2025, alle ore 9.30, all’interno del Gran Camposanto, dinanzi al Monumento dedicato alle Guardie municipali decedute nel sisma del 1908, sarà deposta dal picchetto d’onore una corona di fiori in memoria dei defunti già appartenenti al Corpo di Polizia municipale. Alla cerimonia saranno presenti, insieme al Cappellano del Corpo Monsignor Gianfranco Centorrino, il Sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, l’Assessore con delega alla Polizia municipale Roberto Cicala, il comandante il Corpo Giovanni Giardina ed una rappresentanza dell’Associazione messinese Polizia municipale in congedo, guidata dal presidente Salvatore Pollara.