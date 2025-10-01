Messina, aggredisce l’ex compagna con un coltello: arrestato 58enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato un 58enne, egiziano, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “tentato omicidio”, “furto aggravato” e “violazione di domicilio”, commessi ai danni dell’ex convivente, originaria della Romania. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, l’uomo – con il quale la vittima aveva convissuto – si è introdotto nell’abitazione della donna forzando la porta di ingresso, per poi aggredirla con un coltello, sottraendole anche il cellulare.

L’azione violenta è stata interrotta da alcuni vicini di casa della vittima, che hanno sentito le sue urla e sono intervenuti in sua difesa, mettendo in fuga l’uomo. L’egiziano è stato poi rintracciato poco dopo dai Carabinieri, proprio mentre stava tendando di disfarsi del cellulare sottratto poso prima alla vittima. Difatti, i militari – nel ricostruire le varie fasi dell’episodio violento – hanno recuperato e sequestrato anche l’arma bianca utilizzata dall’uomo.