Messina, addio all’onorevole Ninì Germanà: il cordoglio del Sindaco Basile

“A nome mio, della Giunta e dell’Amministrazione comunale, esprimo il dolore per la scomparsa dell’onorevole Ninì Germanà, figura di grande rilievo per la vita politica cittadina e siciliana. Alla famiglia Germanà, al senatore Nino Germanà – suo nipote – e a tutti i suoi cari rivolgiamo le più sentite condoglianze, unendoci al dolore di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e politico”, dichiara il Sindaco Federico Basile.

“Ninì Germanà è stato protagonista della vita politica messinese per decenni. Dalle prime esperienze in Consiglio comunale fino al ruolo di assessore nella Giunta guidata dal sindaco Pino Merlino, ha contribuito con passione e competenza all’amministrazione della città. La sua azione politica si è poi estesa a livello regionale e nazionale, con particolare attenzione alle politiche giovanili e allo sviluppo del territorio”.