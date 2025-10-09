Messina, ABC scende in piazza in favore dei bimbi ospedalizzati | INFO e DATE

Tornano le giornate in piazza di ABC Amici dei Bimbi in Corsia, l’Associazione di volontariato messinese che da sedici anni si impegna a rendere meno triste la degenza dei bambini ricoverati presso il Policlinico di Messina. La “Giornata in Piazza” vedrà, prevalentemente, i volontari impegnati nella consegna di piantine in cambio di un contributo economico finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla realizzazione di progetti per migliorare gli ambienti e la permanenza dei piccoli ricoverati nei Reparti Pediatrici del nosocomio messinese.

Durante le due giornate, i volontari ABC, illustreranno anche le attività dell’Associazione a coloro i quali vorranno ricevere informazioni su come diventare volontario. Inoltre intratterranno i piccoli visitatori con trucchi, bolle di sapone e i giochi di magia del Mago Christian. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e domenica 12 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a piazza Cairoli a Messina.

L’attività di ABC è ormai nota in tutta la città. In questi anni, infatti, l’Associazione ha realizzato importanti progetti: la ristrutturazione degli ascensori dei reparti Pediatrici del Policlinico, l’acquisto di poltrone letto per le mamme ricoverate con i bimbi, una cucina attrezzata, sale giochi e la realizzazione dell’Isola del Sorriso del maestro Silvio Irilli di Ospedali Dipinti. Questo progetto ha consentito di trasformare la sala d’attesa di Neuropsichiatria Infantile in uno scenario fantastico.

Palme vista mare, e tanti personaggi che si affacciano dai pilastri trasformati in bellissimi tronchi insieme all’immancabile mascotte di ABC e di Ospedali Dipinti per accogliere al meglio i piccoli degenti. Il Pronto Soccorso Pediatrico è stato trasformato in un “Acquario in Corsia”, con delfini, tartarughe e pesci tropicali. La sala giochi del reparto di Neuropsichiatria Infantile è diventata uno strepitoso “Bosco Incantato”. La Chirurgia Pediatrica è oggi un “Universo Galattico, con stelle, pianeti e navicelle spaziali. E infine il Mare in Corsia inaugurato lo scorso anno nel Reparto di Pediatria.

Gli Amici dei Bimbi in Corsia, non si fermano, hanno altri progetti da realizzare, grazie anche all’aiuto di chi, con grande amore e solidarietà, contribuisce a finanziare questi progetti e grazie alle importanti collaborazioni che negli ultimi anni hanno siglato con associazioni cittadine, ed Enti come Automobile Club Messina, Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, che, con grande fervore, hanno voluto sposare la perseveranza di ABC. L’Appuntamento quindi è per questo fine settimana a Piazza Cairoli, affinché tutti i messinesi possano contribuire a donare un sorriso ai Bimbi in Corsia della Città.