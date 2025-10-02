Messina, 60 anni di Caronte & Tourist: saranno celebrati con il Villaggio della Salute | INFO e DATE

Il Gruppo Caronte & Tourist porta a Messina il Villaggio della Salute di Komen Italia nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario di attività. Dal 14 al 16 ottobre, Villa Dante ospiterà una delle quattordici tappe nazionali della Carovana della Salute: uno spazio dedicato a screening gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno rivolti a donne in condizioni di fragilità sociale ed economica. L’iniziativa sarà presentata lunedì 6 ottobre alle ore 11:00 nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Gruppo in Via Ing. Franza 82 (Messina, Z.I.R.), alla presenza dei rappresentanti di Komen Italia e dei partner istituzionali: Comune di Messina e Messina Social City.

Il progetto rientra nell’Ottobre Rosa – Mese Internazionale della Consapevolezza sul Tumore al Seno e ha come obiettivo la promozione della cultura della prevenzione, strumento fondamentale per ridurre l’incidenza del tumore al seno e aumentare le possibilità di guarigione attraverso la diagnosi precoce. Durante la conferenza stampa verranno illustrati il programma delle tre giornate, le modalità di accesso agli screening gratuiti e le attività di informazione e sensibilizzazione aperte a tutta la cittadinanza. Saranno anche annunciate le prossime iniziative del Gruppo per promuovere – nell’ambito delle celebrazioni per il 60° compleanno – una “sanità di prossimità”.