Messina, 15 anni fa la distruttiva alluvione di Giampilieri che provocò morti e feriti

Messina non dimenticherà mai una data che resterà sempre indelebile nella mente dei cittadini. L’1 ottobre del 2009, di 16 anni fa, a causa del maltempo, oltre che dell’incuria e del dissesto idrogeologico, ci furono ben 37 morti. Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Scaletta Zanclea, Altolia, Molino, Santo Stefano Briga, Santo Stefano Superiore e Pezzolo sono i luoghi che più degli altri hanno dovuto sopportare le conseguenze di un’alluvione tremenda che ha spazzato tutto senza pietà ed in pochi attimi.

I nomi dei morti

Ricordiamo i nomi di coloro che persero la vita nella strage di Giampilieri: Monica Balascuta, Carmela Maria Barbera, Santi Bellomo, Carmela Cacciola, Giuseppa Calogero, Concetta Cannistraci, Roberto Carullo, Luigi Costa, Ketty De Francesco, Elena De Luca, Francesco De Luca, Ilaria De Luca, Agnese Falgetano, Letterio Laganà, Maria Li Causi, Francesco Lonia, Lorenzo Lonia, Teresa Macina, Leo Maugeri, Christian Maugeri, Letterio Maugeri, Francesca Micali, Simone Neri, Carmela Olivieri, Katia Panarello, Santina Porcino, Maria Restuccia, Carmelo Ricciardello, Martino Scibilia, Bartolo Sciliberto, Maria Letizia Scionti, Salvatore Scionti, Alessandro Sturiale, Onofrio Sturiale, Giuseppe Tonante, Salvatore Zagami. E poi, c’è anche una trentasettesima vittima “non identificata”.