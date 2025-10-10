Messaggio shock del CEO di Telegram: l’internet libero ha le ore contate?

È la fine dell’internet libero. Con questo messaggio, Pavel Durov, CEO di Telegram, nel giorno del suo compleanno, si è rivolto agli utenti della famosa applicazione di messaggistica esprimendo una dura denuncia in favore la libertà personale e di espressione. “Sto per compiere 41 anni, ma non ho voglia di festeggiare. – afferma Durov – La nostra generazione sta esaurendo il tempo per salvare l’Internet libero costruito per noi dai nostri padri. Quello che una volta era la promessa dello scambio libero di informazioni si sta trasformando nell’ultimo strumento di controllo.

Paesi un tempo liberi stanno introducendo misure distopiche come le identità digitali (Regno Unito), i controlli online dell’età (Australia) e la scansione di massa dei messaggi privati (UE). La Germania perseguita chiunque osi criticare i funzionari su Internet. Il Regno Unito sta imprigionando migliaia di persone per i loro tweet. La Francia sta indagando penalmente i leader tecnologici che difendono la libertà e la privacy.

Un mondo oscuro e distopico si avvicina rapidamente – mentre noi dormiamo. La nostra generazione rischia di passare alla storia come l’ultima ad aver avuto libertà – e ad averle lasciate togliere. Ci è stata raccontata una bugia. Ci hanno fatto credere che la più grande lotta della nostra generazione sia distruggere tutto ciò che i nostri antenati ci hanno lasciato: tradizione, privacy, sovranità, libero mercato e libertà di parola.

Tradendo l’eredità dei nostri antenati, ci siamo messi su una strada verso l’autodistruzione – morale, intellettuale, economica e infine biologica. Quindi no, oggi non festeggerò. Sto esaurendo il tempo. Noi stiamo esaurendo il tempo“.