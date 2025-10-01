Meloni: “possibile pace storica a Gaza, Flotilla irresponsabile. Palestinesi non sono loro priorità?”

Giorgia Meloni torna a criticare la missione della Flotilla: da irresponsabili forzare il blocco navale di Israele con l'accordo di pace sul tavolo

Giorgia Meloni
Foto di Salvatore Monteverde / Ansa

La cosa più importante è il sostegno europeo a un piano di pace sul quale c’è stata un’adesione amplissima dai Paesi arabi ai Paesi europei. Aspettiamo la risposta di Hamas“, è quanto dichiarato dal premier Giorgia Meloni ha parlato al suo arrivo a Palazzo Christiansborg, sede del Consiglio europeo informale di Copenaghen. La leader di FdI non risparmia un attacco alla Flotilla: “in questa fase, in un equilibrio estremamente delicato e di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in un’iniziativa che ha margini di pericolosità e irresponsabilità, continuo a non capirlo“.

Penso che dopo gli appelli che sono stati fatti dal presidente Mattarella e da altri leader europei, il rischio di un’iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria – e poi si è scoperto che era per forzare un blocco navale – assume dei contorni che sono incredibili“, ha detto Meloni.

Quella di queste ore “è una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare la responsabilità e attendere mentre c’è un negoziato di pace è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese. Ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità…“, ha dichiarato Meloni.

