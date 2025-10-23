Meloni orgogliosa del Sud: “grazie all’impegno del governo, oggi è locomotiva del Paese”

“Quando tre anni fa ci siamo insediati alla guida della Nazione abbiamo fatto una scelta di campo: credere e investire nel protagonismo e nell’orgoglio del Sud, dando alle sue imprese e ai suoi lavoratori la concreta possibilità di misurarsi ad armi pari con il resto d’Italia. Abbiamo detto basta alle disastrose politiche assistenzialiste che avevamo ereditato dal passato e abbiamo promosso una nuova visione fondata sugli investimenti, sulla formazione del capitale umano, sull’innovazione e sul merito“. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato al Forum organizzato a Napoli da “Il Mattino” nel quale si discute del ruolo dell’Italia e del Mediterraneo nel contesto geopolitico europeo e internazionale.

Da Meloni arriva un ringraziamento all’Advisory Board, “che con le sue analisi tecniche riconosce quel cambio di paradigma che il Governo ha contribuito ad imprimere a livello nazionale e che ha permesso in particolare al Sud di non essere più fanalino di coda ma la locomotiva della Nazione“, si legge ancora nel messaggio.