Meloni alla Camera: “opposizione terrorista? Non capite significato parole, come con cortigiana…”

Dopo l’ok del Senato è arrivato anche quello della Camera. In serata l’Aula ha approvato con 197 voti favorevoli e 104 contrari la risoluzione della maggioranza dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. Approvata anche la risoluzione di Azione con 191 favorevoli, 43 contrari e 60 astenuti, approvata anche la riformulazione del capoverso 9 con 193 favorevoli e 91 contrari e sette astenuti.

Respinte le risoluzioni del Movimento 5 stelle, del Partito democratico, di Avs, Italia viva e +Europa. In Aula alla Camera, Giorgia Meloni ha replicato agli interventi dell’Opposizione sui temi più caldi.

“Perchè l’opposizione rifiuta il voto unitario sul piano di pace?”

“Mi corre l’obbligo di continuare a chiedere ai partiti dell’opposizione: di fronte a un appello che io avevo fatto, di arrivare in quest’Aula e sostenere con un voto unitario il piano di pace (per Gaza, ndr), perché vi siete rifiutati di farlo, se salutate favorevolmente ogni proposta di pace?“.

“Certo che serve la diplomazia per costruire la pace, però la diplomazia ha bisogno di una precondizione e quella precondizione è la deterrenza. Se noi non avessimo aiutato l’Ucraina in questi anni, se noi non avessimo creato lo stallo sul fronte“, oggi “non ci sarebbe alcuna possibilità di aprire un tavolo di pace perché noi avremmo avuto una nazione conquistata. Quindi il presupposto per la diplomazia è la deterrenza. Lo rivendico a maggior ragione oggi“. Così la premier Giorgia Meloni, durante la replica al dibattito alla Camera sulle sue comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo.

“Durante Conte2 pensioni cresciute di 2.50€, con noi 90€”

“Durante il Governo Conte 2 le pensioni minime sono cresciute di 2 euro e cinquanta in due anni. Con il nostro Governo sono cresciute di 90 euro in due anni e con la terza legge di Bilancio cresceranno ancora di più. É possibile che non stiamo facendo abbastanza, però non era la sinistra che si doveva occupare dei più fragili? Che cosa è successo, si è ribaltato il mondo, visto che noi abbiamo fatto molto, molto, molto di più per i fragili di quello che abbiamo visto fare alla sinistra al governo?”

“Nessun negazionismo su Green Deal ma serve pragmatismo, no ideologia”

“Non credo si possa definire il nostro negazionismo” sul Green Deal, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni durante la replica al dibattito alla Camera sulle sue comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo. “Ho premesso che condividiamo gli obiettivi di riduzione delle emissioni, che condividiamo la necessità di lavorare su questo tema – ha aggiunto – ma ho anche sottolineato che lo si deve fare tenendo conto della realtà, con pragmatismo“.

Meloni ha poi criticato “l’approccio ideologico” di chi “pretende che l’Europa faccia di più, nonostante stiamo rischiando la deindustrializzazione, aiutando i nostri competitori sistemici e senza neppure sostenere seriamente l’ambiente“. “Io penso che quella sia ideologia – ha aggiunto – perché chiedere invece di adeguare, fermo restando gli obiettivi, le scelte alla realtà che si ha di fronte, non è ideologia: si chiama pragmatismo“.

“Rivendichiamo centri Albania, vediamo se alla fine funzioneranno”

“Rivendichiamo le nostre politiche migratorie, le rivendichiamo banalmente perché gli sbarchi rispetto all’ultimo anno in cui governavate voi sono diminuiti del 30% e i rimpatri sono aumentati del 52%. Quindi comunque abbiamo fatto meglio. Sull’Albania rivendico la scelta dei centri in Albania, vedremo se alla fine funzioneranno“.

“Caso Ranucci? Da Schlein parole gravissime, getta ombre su Italia”

“Il segretario del principale partito di opposizione ha affermato, in un contesto internazionale, che in Italia sarebbero a rischio la libertà e la democrazia perché governa l’estrema destra, e ha subdolamente collegato queste affermazioni all’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. Dunque, dopo la Meloni complice dei morti in mare, dopo la Meloni complice di genocidio, abbiamo anche la Meloni complice o mandante – questo spero ce lo chiarisca la segretaria del Pd – dell’attentato a Ranucci“.

“Io ritengo che queste siano dichiarazioni oggettivamente gravissime. Non perché lo siano nei confronti del governo” ma “perché si tratta di gettare ombre sull’Italia, sulla qualità della sua democrazia, sul valore dei suoi cittadini e sulla maggioranza che essi hanno scelto. E non è un dettaglio secondario, perché immagino non sfugga a nessuno che di fronte a un Paese dipinto come governato da ‘pericolosi estremisti e attentatori’ si tende, ad esempio, a non investire, a non stipulare accordi commerciali“, ha rimarcato Meloni.

“Sono dichiarazioni – ha concluso il presidente del Consiglio – che rischiano di danneggiare l’Italia, ed è un tentativo di gettare fango e ombre sul nostro Paese. Io penso che questo non sia il modo corretto di rappresentare la propria nazione“.

“Congelamento fronte Ucraina sarebbe passo avanti”

“Avrete letto una dichiarazione del Presidente Zelensky, secondo cui un’eventuale apertura di un tavolo di negoziati basato sul congelamento del fronte sarebbe una buona proposta. È un’ipotesi che, tra le altre, era stata accarezzata anche dal Presidente degli Stati Uniti. Si tratterebbe chiaramente di un passo avanti rispetto al dibattito di qualche settimana fa, quando si parlava della cessione di territori. Territori che, come ricordavo questa mattina, la Russia non è stata neppure in grado di conquistare e che ora pretende le siano consegnati“.

“Opposizione terrorista? Non capite parole, come con cortigiana…”

“Ho sentito anche qui dire una cosa parecchio inesatta, e cioè che io avrei paragonato l’opposizione ai terroristi. Ora, per chi conosce la lingua italiana, è chiaro che non ho accusato l’opposizione di essere terrorista o peggiore di Hamas. Ho semplicemente ricordato che vi siete rifiutati, in Parlamento, di sostenere il piano di pace per Gaza – un piano che era stato sottoscritto persino da Hamas – e che quindi la vostra posizione è stata, nei fatti, più fondamentalista di quella di Hamas“.

“Ora, è possibile che a sinistra non si conosca o non si comprenda bene il significato della parola cortigiana, ma spero almeno si conosca quello della parola fondamentalista. Perché fondamentalista significa sostenere in modo intransigente una dottrina, senza accettare mediazioni o compromessi. E, mi dispiace dirlo, signori, è esattamente ciò che avete fatto“, ha aggiunto Meloni.