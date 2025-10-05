Melito Porto Salvo in lutto per la scomparsa di Giovanni Mangiola: addio a un ragazzo dal cuore grande

Un dolore improvviso e profondo ha colpito la comunità di Melito Porto Salvo alla notizia della prematura scomparsa di Giovanni Mangiola. La notizia, diffusasi in poche ore, ha lasciato increduli e addolorati amici e conoscenti di un giovane conosciuto per la sua bontà, la sua gentilezza e quel sorriso sincero che lo rendeva benvoluto da tutti.

Pur avendo lasciato la Calabria per motivi di lavoro e trasferitosi al Nord, Giovanni Mangiola non aveva mai reciso il forte legame con la sua terra e con la sua comunità d’origine. Sin dalle prime ore di questa mattina, i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi, testimonianza del segno profondo che aveva lasciato in chi lo aveva conosciuto.

Il cordoglio del Comune di Melito di Porto Salvo

“La notizia della tragica e improvvisa scomparsa di un nostro giovane concittadino, lontano da casa per motivi di lavoro, ci lascia attoniti e profondamente addolorati. Giovanni era un ragazzo di una bontà e di un altruismo non comuni, mancherà a chiunque l’abbia conosciuto. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Melito di Porto Salvo, esprimo il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Giovanni, colpita da un dolore assurdo ed incolmabile. In momenti come questo, ogni parola appare superflua. Restano solo il silenzio e l’abbraccio di un’intera comunità”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla pagina del Comune di Melito Porto Salvo con cui il Sindaco Tito Nastasi esprime il proprio cordoglio.

Il cordoglio del Melito calcio ASD

“La ASD MELITO in tutte le sue componenti rivolge le proprie condoglianze alla Signora CREA Carmela vedova Peppe Mangiola e al figlio Filippo già giocatore del Melito per la prematura scomparsa del loro caro Giovanni. Che la terra ti sia lieve”. Lo afferma tramite il profilo facebook la Melito calcio ASD.