Maxi operazione di controllo della Polizia di Stato tra Crotone e Cirò Marina

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina e nel Capoluogo,impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 380 persone identificate, di cui 100 positivi e 6extracomunitari

– nr. 211 veicoli controllati

– nr. 19 posti di controllo effettuati

– nr. 11 infrazioni al Codice della Strada

– nr. 2 ditte controllate

– nr. 2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 14 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò Marina.

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 6 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale. L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 22 persone, di cui nr. 3positive in banca dati SDI, ha controllato nr. 20 veicoli ed ha contestato nr. 3 infrazioni al Codice della Strada con contestuale sospensione della patente per l’utilizzo del cellulare alla guida.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 38 persone, di cui nr. 18 positivi, e controllato nr. 29 veicolielevando nr. 4 sanzioni al Codice della Strada.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marinanel corso dei quali hanno identificato nr. 157 persone, di cui nr. 35con precedenti, ed hanno controllato nr. 83 veicoli elevando nr. 1sanzione al codice della Strada.

La Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di due ditte operanti all’interno di un cantiere ferroviario identificando nr. 10persone, di cui nr. 3 con precedenti di Polizia.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria nr. 2 soggetti, uno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità in quanto, a seguito di controllo, veniva trovato in possesso di hashish per un peso di 19,36 grammi e di marijuana per un peso di 1,18 grammi; il secondo soggetto, anch’egli sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva sorpreso all’esterno della propria abitazione e denunciato per evasione e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 5,2 grammi, ha identificato nr. 133 persone, di cui nr. 27 positivi in banca dati SDI, ha controllato nr. 79 veicoli, elevando nr. 3 sanzioni al Codice della Strada.