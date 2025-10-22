Maxi blackout digitale in Italia: in down Fastweb, TIM, Vodafone, Google, AWS e altri servizi

E’ in corso in questi minuti il down dei servizi di numerosi operatori e piattaforme digitali: sono segnalati malfunzionamenti per Fastweb, BPER Banca, Aruba, TIM, Vodafone, WindTRE, Iliad, Amazon Web Services (AWS), Google e anche per l’operatore videoludico Electronic Arts (EA). La piattaforma di monitoraggio delle interruzioni Downdetector indica un picco nelle segnalazioni per diverse di queste aziende: tra i problemi più frequenti figurano l’impossibilità di accedere a servizi online, difficoltà nella connessione o nell’autenticazione.

Al momento non sono emerse comunicazioni ufficiali che chiariscano la natura o l’entità dell’interruzione. Gli utenti riscontrano rallentamenti o blocchi nell’erogazione di servizi essenziali, dalle comunicazioni alla banca online, dal cloud gaming all’hosting web. Resta da chiarire se si tratti di un problema localizzato, di rete più ampia o di attacco informatico.