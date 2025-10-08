Matteo Renzi dopo il trionfo di Occhiuto: “adesso non diamo alla Calabria tutta questa importanza…”

Questa sera, durante la trasmissione RealPolitik su Rete4, condotta dal giornalista Tommaso Labate, tra l’altro originario di Reggio Calabria e precisamente di Rocella Ionica, Matteo Renzi, in un’intervista sulla situazione politica e sulle elezioni in Calabria, ha detto le testuali parole che seguono.

“No, nel disastro noi siamo andati anche bene con la Casa Riformista, ma adesso non diamo alla Calabria tutta questa importanza, senza considerare almeno anche la Toscana, dove domenica vinciamo con Giani“.