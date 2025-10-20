Mattarella a Bruxelles: “qui come a casa, è la capitale d’Europa”

“Non posso tacere di una sensazione che tutti avvertiamo giungendo a Bruxelles, sentendoci a casa in quanto capitale d’ Europa. Questo in Belgio è un modello di collaborazione esemplare nella vita del nostro continente, ma non soltanto nel nostro continente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Parlamento di Bruxelles, incontrando il Presidente del Senato, Vincent Blondel, e il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Peter De Roover.

Mattarella: “manovra sempre travagliata ma si trova poi approdo”

“Signor Presidente, sono grato a lei per l’accoglienza così calorosa in questo momento impegnativo che è quello del bilancio che, in ogni Paese, è un momento travagliato. È un appuntamento annuale che comporta sempre un grande confronto, di grandi sensibilità, di tante esigenze. Però le nostre democrazie riescono poi sempre a trovare il punto di approdo“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Parlamento belga.