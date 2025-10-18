Matilde Siracusano svela su Rai 2 i retroscena dell’incontro con Occhiuto: “così è nato il nostro amore…”

Saranno Barbara De Rossi, Anna Falchi, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, Costantino Vitagliano, Miriana Trevisan e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano (Forza Italia) gli ospiti della prima puntata di “Storie al bivio“, il nuovo rotocalco pomeridiano del sabato, in onda da oggi pomeriggio, alle 15.30 su Rai 2. Amori, carriera, famiglia sono i temi al centro delle interviste di Monica Setta, che conduce e firma il programma con Simone Di Carlo e Pietro Capella. “Storie al bivio” è un prodotto della Direzione Approfondimento diretta da Paolo Corsini. Regia di Giacomo Necci, produttore esecutivo Elvira Casale. A cura di Monia Anzini.

“Ci siamo conosciuti tanti anni fa – racconta davanti alle telecamere – quando io cominciavo a fare politica con l’Udc ma eravamo entrambi impegnati. Ci siamo rivisti per ragioni politiche e abbiamo iniziato a uscire in gruppo. Poi, una sera riaccompagnandomi a casa gli offrii un caffè e da allora non ci siamo più lasciati“.