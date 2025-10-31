Masterplan di Reggio Calabria, il Comune vuole esporre le proprie idee sulla mobilità sostenibile: annunciato un incontro | INFO

“In coerenza con le strategie individuate nel percorso di redazione del Masterplan di Reggio Calabria e nell’ambito delle attività di pianificazione della mobilità sostenibile del territorio comunale, che l’Amministrazione di Reggio Calabria ha avviato con la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva (al fine di garantire un approccio partecipativo e condiviso) si terrà un incontro martedì 4 novembre alle ore 10.00 presso il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo S. Giorgio”. E’ quanto si legge in una nota de Comune di Reggio Calabria.

“Considerato che tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale vi è quello di valorizzare lo spazio pubblico attraverso strategie di azione partendo dalla riorganizzazione della mobilità sostenibile e del trasporto intermodale, l’incontro su detto ha la finalità di favorire l’informazione e il coinvolgimento attivo degli enti competenti già dalle prime fasi di avvio di redazione dei Piani di mobilità sostenibile e dei trasporti; per condividere idee di sviluppo con ricaduta nell’area metropolitana”.

Chi sarà presente

“Saranno presenti all’incontro Giuseppe Falcomatà- Sindaco di Reggio Calabria; Paolo Malara -Assessore “Città sostenibile e accessibile”; Ida Albanese -Dirigente Urbanistica e Pianificazione Territoriale; l’Ecologo Urbano Salvador Rueda -incaricato della redazione del Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva; l’Ing. Francis Cirianni incaricato per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); Domenico Mottola e Nicola Stefano Trimarchi, di AZZEROCO2, incaricati per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC). Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi generali dei Piani, il calendario delle attività e le modalità di collaborazione tra i diversi attori istituzionali” si legge ancora.