Massimiliano Allegri avvistato in Calabria: che ci faceva l’allenatore del Milan nella regione punta dello stivale?

Massimiliano Allegri avvistato in Calabria, la Regione punta dello stivale, in questo weekend. Ma che ci faceva l'allenatore del Milan a Cosenza?

Massimiliano Allegri
Foto Ansa

Da nord a sud, dalla Lombardia alla Calabria, da Milano a Cosenza. Massimiliano Allegri avvistato in Calabria, la Regione punta dello stivale, in questo weekend. Ma che ci faceva l’allenatore del Milan a Cosenza? Ha approfittato della sosta della Serie A, per i match delle Nazionali, per un salto al sud. I motivi? Era presente a San Marco Argentano per il matrimonio di Luca Pagliuso, figlio dell’ex patron del Cosenza, e Annarita Trotta. L’amicizia tra il tecnico e la famiglia risale ai tempi della Spal, quando il tecnico iniziava la carriera in panchina e la famiglia gestiva la società biancazzurra.

Ultimi approfondimenti di Sport