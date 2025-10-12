Massimiliano Allegri avvistato in Calabria: che ci faceva l’allenatore del Milan nella regione punta dello stivale?

Da nord a sud, dalla Lombardia alla Calabria, da Milano a Cosenza. Massimiliano Allegri avvistato in Calabria, la Regione punta dello stivale, in questo weekend. Ma che ci faceva l’allenatore del Milan a Cosenza? Ha approfittato della sosta della Serie A, per i match delle Nazionali, per un salto al sud. I motivi? Era presente a San Marco Argentano per il matrimonio di Luca Pagliuso, figlio dell’ex patron del Cosenza, e Annarita Trotta. L’amicizia tra il tecnico e la famiglia risale ai tempi della Spal, quando il tecnico iniziava la carriera in panchina e la famiglia gestiva la società biancazzurra.