Masella, ritorna la “Festa d’Autunno”! L’invito di don Zampaglione: “trippa, fagiolata, vino e musica” | VIDEO

Si rinnova a Masella (dopo quella riuscita lo scorso anno) la Festa d’Autunno che sarà sabato 25 ottobre a partire dalle ore 20:00. La macchina organizzativa è già operativa e in questi giorni si incontrerà per portare avanti questa serata. Grazie a don Giovanni Zampaglione affermano i volontari dopo la festa dei Ss. Cosma e Damiano ecco una serata che permetterà alla comunità di Ritrovarsi per stare insieme e approfondire e vivere i rapporti.

Ci saranno: trippa, fagiolata accompagnata dal vino e altre alternative. Non mancheranno i dolci con offerta libera, degustazione di amari e tanto… DIVERTIMENTO. La serata sarà allietata da tanta musica, organetto e tamburello e ci sarà la partecipazione straordinaria dei Notos.

“Ho fortemente voluto questa festa per permettere alla Comunità di Masella e paesi limitrofi di abitare la piazza (Salone Parrocchiale) e perché il ricavato della serata sarà utilizzato per comprare il processionale portatile per la nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi!!! PER STARE INSIEME E DIVERTIRCI“, afferma don Giovanni Zampaglione con un membro dei Notos.