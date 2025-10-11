Masella, ritorna la “Festa d’Autunno”! L’invito di don Zampaglione: “trippa, fagiolata, vino e musica” | VIDEO

Il 25 ottobre, a partire dalle 20:00, a Masella si terrà la Festa d'Autunno: il programma della serata e l'invito di Don Zampaglione

Don Zampaglione Festa d'autunno

Si rinnova a Masella (dopo quella riuscita lo scorso anno) la Festa d’Autunno che sarà sabato 25 ottobre a partire dalle ore 20:00. La macchina organizzativa è già operativa e in questi giorni si incontrerà per portare avanti questa serata. Grazie a don Giovanni Zampaglione affermano i volontari dopo la festa dei Ss. Cosma e Damiano ecco una serata che permetterà alla comunità di Ritrovarsi per stare insieme e approfondire e vivere i rapporti.

Ci saranno: trippa, fagiolata accompagnata dal vino e altre alternative. Non mancheranno i dolci con offerta libera, degustazione di amari e tanto… DIVERTIMENTO. La serata sarà allietata da tanta musica, organetto e tamburello e ci sarà la partecipazione straordinaria dei Notos.

Ho fortemente voluto questa festa per permettere alla Comunità di Masella e paesi limitrofi di abitare la piazza (Salone Parrocchiale) e perché il ricavato della serata sarà utilizzato per comprare il processionale portatile per la nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi!!! PER STARE INSIEME E DIVERTIRCI“, afferma don Giovanni Zampaglione con un membro dei Notos.

Don Zampaglione invita tutti alla Festa d'Autunno a Masella

Locandina festa d'autunno

Ultimi approfondimenti di Attualità