Marsala: paziente aggredita in uno studio medico, l’Ordine Dei Medici lancia un’appello | DETTAGLI

L’Ordine dei Medici di Trapani esprime ferma condanna per l’aggressione avvenuta ieri presso uno studio medico a Marsala dove una paziente è stata colpita da uno sconosciuto: “ Si tratta di un

episodio grave ed inaccettabile che, ancora una volta, mette in evidenza la necessità di garantire sicurezza negli ambulatori e nei luoghi di cura sia pubblici che privati. Un ringraziamento sentito va ai pazienti che erano presenti in sala d’attesa nel momento dell’aggressione e che sono prontamente intervenuti per scongiurare un aggravio della situazione. Di certo, però, il clima che sta vivendo la categoria medica in tutta Italia e, purtroppo, sempre più anche a queste latitudini, necessita di un ulteriore sforzo da parte delle Istituzioni: Ci preme sottolineare, infatti, che questo Ordine registra numerosi e crescenti allarmi da parte dei medici, i quali si recano al lavoro con sempre meno serenità.”

“Chiediamo, pertanto, alle Istituzioni locali e alle Autorità competenti di attivarsi, anche con la nostra massima collaborazione, per rafforzare la sicurezza nei luoghi della sanità attraverso controlli più frequenti, sistemi di allarme e protocolli di rapido intervento. Riteniamo, infine, che sia necessario un incontro con il Prefetto, dottoressa Daniela Lupo, affinché si possa disporre una task force coordinata dalla Prefettura, con la partecipazione di Questura, Carabinieri, Polizia Municipale, ASP, Ordine dei Medici e rappresentanti dei sindacati di categoria.”