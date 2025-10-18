Maria Finocchiaro lascia il Pd e guida a Messina il Movimento Controcorrente di La Vardera

Si è ufficialmente costituito a Messina un nuovo “Faro” del movimento Controcorrente, fondato da Ismaele La Vardera, progetto politico in forte crescita sul territorio siciliano. A guidarlo, sarà Maria Finocchiaro, detta Lucia, che ha recentemente lasciato la Direzione regionale del Partito Democratico per aderire con convinzione alla visione politica di Controcorrente.

La decisione di Finocchiaro segna un passaggio significativo nel panorama politico locale, confermando la volontà di contribuire in modo diretto alla costruzione di un’alternativa credibile, autonoma e radicata nei valori della legalità, della partecipazione democratica e del rinnovamento etico della politica.

“La mia scelta nasce da un’esigenza profonda di coerenza e di impegno concreto – ha dichiarato Finocchiaro –. Controcorrente rappresenta oggi una delle poche realtà capaci di dare voce a chi chiede una politica pulita, trasparente e davvero vicina ai cittadini.” Attorno alla nuova referente si è già costituito un primo gruppo di lavoro composto da attivisti, professionisti e cittadini impegnati, pronti a portare avanti sul territorio messinese le battaglie del movimento e a costruire un progetto politico inclusivo, libero da logiche di potere e centrato sui reali bisogni della comunità.

Con la nascita del nuovo Faro di Messina, Controcorrente prosegue il suo radicamento nei territori, rafforzando una presenza politica che punta a cambiare il modo di fare politica, partendo dal basso e mettendo al centro la persona, la giustizia e il bene comune.