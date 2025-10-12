Maria Corina Machado dedica il Nobel per la Pace a Trump: “se lo merita, ha fermato 8 guerre e liberato il Venezuela dalla Tirannia”

Maria Corina Machado ha dedicato il Premio Nobel per la Pace al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “ho deciso di dedicarlo al Presidente Trump perché se lo merita! Perché non solo è stato coinvolto in pochi mesi nella risoluzione di 8 guerre, ma le sue azioni sono state decisive per riportare il Venezuela sulla soglia della libertà dopo 26 anni di tirannia. Il presidente Trump è stato molto chiaro e coraggioso nel voler smantellare queste strutture criminali. E a nome del popolo venezuelano, ho ribadito la nostra gratitudine e il nostro impegno per questa causa, per l’intera America”.