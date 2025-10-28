Maratona per la Pace, la Cisl Messina organizza un “pomeriggio di dialogo” | DETTAGLI e DATA

Un messaggio semplice ma forte: nessuna guerra è inevitabile, ogni conflitto può trovare una via di dialogo, la dignità della vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile. È quello che la Cisl lancia con la sua Maratona per la Pace, l’iniziativa che il sindacato ha promosso a livello nazionale e che ha già visto, a Messina, il sit-in dello scorso 21 ottobre alla passeggiata a mare. Adesso, sui temi della pace e della libertà, della responsabilità e della solidarietà, la Cisl Messina organizza un “pomeriggio di dialogo” con rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni, sindacato e studenti che si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Bisazza, giovedì, 30 ottobre, con inizio alle ore 17.

È prevista la testimonianza di diversi giovani e stranieri che racconteranno la loro esperienza e il contributo delle associazioni Croce Rossa Italiana, Ucid, Anolf, Anteas, MCL, CSI, Pastorale del Lavoro e Liceo Bisazza. Previsto anche l’intervento di Renè Abu Joub, attivista palestinese rappresentante dell’organizzazione europea EPINA (European Palestinians Initiative for National Action).