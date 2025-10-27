Manovra, Meloni chiude la ‘partita’ banche: “5 miliardi su 44 di profitti, siano soddisfatte”

“Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 ce ne mettono a disposizione circa 5 per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro…“. Giorgia Meloni interviene su uno dei nodi più sensibili della manovra, il contributo richiesto agli istituti di credito, tema che ha diviso la maggioranza: Forza Italia si è opposta alla tassa sugli extraprofitti, mentre la Lega ne ha rivendicato la necessità; Fratelli d’Italia si è mossa in equilibrio, nel ruolo di mediatore.

In una nota che anticipa un passaggio del nuovo libro di Bruno Vespa “Finimondo”, viene riportato il dialogo tra il presidente del Consiglio e l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina: “non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare“, le parole del premier. “Ho spiegato – prosegue Meloni – che per mantenere i conti in ordine occorrono risorse, e le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha tratto grandi benefici: se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare prestiti con garanzia statale, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a proseguire una politica così profittevole“.

Archiviata la partita sugli istituti di credito, il cantiere della manovra resta aperto. All’orizzonte si profila un possibile nuovo vertice di maggioranza, che però non è ancora stato convocato. Tajani annuncia che il suo partito “presenterà emendamenti” in Parlamento “sugli affitti brevi, l’articolo 18” relativo ai dividendi delle holding e “sulle forze dell’ordine e forze armate. Queste sono le tre cose che ci interessano“. Sullo stesso tema degli affitti brevi interviene anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che a Quarta Repubblica chiarisce: l’aumento dell’aliquota “non è entrato per distrazione. Io non sono mai distratto“. E aggiunge: “il Parlamento c’è per migliorare, perché io, come Ministro dell’Economia, non ho la presunzione di fare tutte le cose giuste“.