Manifestazioni ProPal, Calenda: “radicalizzazione pericolosa, no a slogan su distruzione Israele”

”Segnalo che il corteo ProPal di ieri sera passato sotto casa mia scandiva continuamente ‘Palestina dal fiume al mare’. La crescita della partecipazione ai cortei per Gaza è un fatto positivo di mobilitazione civile. Gli slogan per la distruzione dello stato di Israele decisamente no”. È quanto scritto sui social dal leader di Azione Carlo Calenda in merito alla violenza espressa (e praticata) nelle manifestazioni ProPal.

“L’impressione è che ci sia una radicalizzazione pericolosa in atto nelle manifestazioni per Gaza. Sarebbe utile che i partiti o i sindacati che promuovono e partecipano a queste iniziative, tenessero sotto controllo questo aspetto. Una volta c’era il temuto ‘servizio d’ordine’ che controllava e espelleva se del caso i violenti”, ha concluso Calenda.