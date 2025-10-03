Manifestazione ProPal a Palermo, PD Sicilia: “siamo marea umana”

“Una marea umana, tanti giovani, migliaia di studenti assieme a lavoratrici e lavoratori in piazza, oltre 40 mila in strada a Palermo ma sono stracolme anche quelle negli altri capoluoghi siciliani, per rilanciare la pace immediata a Gaza, dire stop al genocidio perpetrato da Israele e ribadire vicinanza a Global Sumud Flottila, fermata illegalmente dalle forze militari israeliane in acque internazionali con il suo carico di aiuti umanitari e generi di prima necessità per la popolazione di Gaza“. Così Sergio Lima, responsabile Organizzazione della segreteria regionale del Pd Sicilia, che a Palermo sta partecipando al corteo sta sfilando nel centro storico della città con l’obiettivo di raggiungere palazzo d’Orleans, sede del governo regionale.

In piazza anche diversi dirigenti e parlamentari regionali del Pd siciliano. “Questo Governo dovrebbe ascoltare la piazza – aggiunge – e i cittadini che pacificamente manifestano un sentimento che non può essere ignorato. Di fronte a questa marea umana Meloni smetta di insultare e di essere prona, allineata e coperta su Israele”.