Manifestazione memorabile al GOM di Reggio Calabria per la XXXIV Giornata del Dializzato

La manifestazione odierna di Aned Aps sulla XXXIV Giornata Nazionale del Dializzato, svoltasi al GOM di Reggio Calabria, ha avuto una cornice di pubblico eccezionale e interventi dei relatori di altissima qualità, da considerare pietra miliare nel panorama delle manifestazioni di carattere sanitario. Eccezionale soprattutto per la lezione magistrale “2050: Avremo ancora bisogno i trapianti d’organo? E se si come?”, tenuta dal direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Professore Giuseppe Remuzzi, scienziato di fama mondiale.

Aned, ben conscia della gravità dello stato in cui versa il sistema sanitario regionale dopo un ventennio di profonda e continuo scadimento, ha da tempo deciso di contribuire all’inversione di questa negativa tendenza sollecitando e chiedendo alla Chiesa attraverso le Parrocchie e al mondo scolastico, da quello universitario a quello delle Scuole elementari passando dagli studenti delle Superiori, una partecipazione per una rivoluzione culturale adeguata al cambiamento.

Alla manifestazione della XXXIV Giornata del Dializzato, per questo nobile obiettivo, era presente una folta rappresentanza di studenti dell’ITE Piria di Reggio Calabria, guidata dall’attiva e sensibile dirigente Annarita Galletta.

Siamo molto soddisfatti del successo e dalla intensa ed emotiva partecipazione dei molti pazienti trapiantati e trapiantandi presenti che, dopo la lezione magistrale del Professore Giuseppe Remuzzi attraverso il quale hanno potuto ascoltare i progressi e gli sviluppi imminenti, positivi e rivoluzionari del mondo scientifico dei trapianti, potranno ambire presto al miglioramento delle loro condizioni di vita.

Siamo convinti, come associazione impegnata nelle Prevenzione delle malattie renali croniche, che da queste manifestazioni cresce la consapevolezza dell’importanza della prevenzione nella popolazione al pari della consapevolezza dell’importanza della donazione organi a fini trapianto.

La Chiesa da sempre, e ora anche da parte del mondo scolastico come dimostrato con la partecipazione emotiva della delegazione dell’ITE Piria di Reggio Calabria al convegno odierno siamo certi del miglioramento prossimo nel campo dei trapianti e della donazione organi in Calabria, consci tutti del fatto che IL TRAPIANTO È VITA.