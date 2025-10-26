Manca poco al ritorno dei Gialli con la seconda stagione di “Vanina: un vicequestore a Catania”. Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione?

Tutto pronto per la messa in onda per la seconda stagione di “Vanina: un vicequestore a Catania“, la serie tv tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, tornerà con quattro nuovi episodi tratti da «L’uomo del porto», «Il talento del cappellano», «La carrozza della santa» e «La banda dei carusi», a cui farà da cornice la suggestiva città etnea. A prendere il volto di Vanina ci sarà ancora la splendida Giusy Buscemi, che con il suo sangue siculo, rispecchia al massimo la veracità e la determinazione di Vanina.

A completare il cast sono confermati anche: Giorgio Marchesi, insieme a Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica e Alessandro Lui. L’ultimo episodio della prima stagione ha lasciato il pubblico col fiato sospeso: un proiettile posizionato davanti alla foto del padre di Vanina, probabilmente da una vecchia conoscenza proprio del padre, tornata per regolare i conti, è sintomo di una minaccia della mafia che si profila all’orizzonte. Vanina 2 si preannuncia più cupa, emotiva, dove i colpi di scena non mancheranno, con un indagine in bilico tra giustizia e vendetta, tutto per la ricerca della verità.

Quando uscirà Vanina 2? Ecco cosa sappiamo

Stando ai primi rumors emersi, la messa in onda della seconda stagione di “Vanina: un vicequestore a Catania” è prevista per la seconda settimana di novembre, su Canale 5, in prima serata. Le riprese sono state effettuate tra la primavera e i primi mesi d’estate nella città etnea. Poco prima dell’inizio delle riprese, il Sindaco Trantino, ha ringraziato la Palomar, produttore esecutivo della serie, per aver scelto ancora una volta Catania: “Un ritorno in città che ci inorgoglisce – ha detto – perché tra l’altro conferma la capacità attrattiva della nostra meravigliosa città. Faremo del nostro meglio per assecondare il lavoro di una produzione capace di attenzionare e valorizzare culture e territori, come già dimostrato anche con la serie capolavoro sul commissario Montalbano”.